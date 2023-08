Start für Straßenbau zwischen Möckern und Hohenziatz

Möckern/Hohenziatz - Bettina Schütze

Am Montag, 14. August, beginnt der einige Millionen Euro teure grundhafte Ausbau des letzten unsanierten Abschnitts der Kreisstraße 1230 zwischen Möckern/Höhe Kiesgrube bis zum Ortseingang Hohenziatz, informierte Claudia Hopf-Koßmann, Pressesprecherin des Landkreises Jerichower Landes. Die etwa 2210 Meter lange Kreisstraße wird laut Mitteilung in zwei Bauabschnitten saniert.

Bis Montag, 13. November, soll der erste Kilometer ab Ortslage Hohenziatz fertiggestellt sein. Die bauliche Umsetzung des zweiten Teilabschnittes ist dann für 2024 geplant.

Insgesamt investiert der Landkreis zirka 3,5 Millionen Euro, wobei 2,5 Millionen aus den im letzten Jahr zusätzlich vom Land bereitgestellten Investitionsmitteln für Kreisstraßen stammen. „Mithilfe der zusätzlichen Landesmittel kann nun endlich der noch sanierungsbedürftige Teil der Kreisstraße grundhaft ausgebaut werden, so dass dann der komplette Abschnitt zwischen Möckern und Hohenziatz durchgängig erneuert ist“, freute sich Beigeordneter Stefan Dreßler bei der Bauanlaufberatung.

Vollsperrung ist notwendig

Die Bauarbeiten werden unter einer Vollsperrung erfolgen. Die Verkehrsführung während der Bauzeit läuft über die K 1231 und K 1005. Am Freitag fanden entlang der K 1005 in der Ortsdurchfahrt Hohenziatz Ausbesserungsarbeiten unter halbseitiger Sperrung statt. Dazu erläuterte Pressesprecherin Claudia Hopf-Koßmann: „Aufgrund der geringen Straßenbreiten wird zur Gewährleistung eines gefahrlosen Begegnungsverkehrs außerorts für die K 1005 und die K 1231 bis zum Knoten K 1006 eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h angeordnet. Die K 1005 in der Ortsdurchfahrt Hohenziatz wird auf 30 km/h beschränkt. Außerdem wird zwischen den Knoten K 1230 und K 1006 die auf der K 1231 vorhandene Tonnagebegrenzung auf 7,5 t für die Bauzeit aufgehoben.“

Mit dem grundhaften Ausbau und der damit vollständigen Erneuerung der Asphaltdecke wird ein homogener Straßenaufbau mit ausreichender Tragfähigkeit auf der gesamten Fahrbahn gewährleistet. Aufgrund des hohen landwirtschaftlichen Verkehrs sowie des Schulbusverkehrs wird die Straße durchgängig auf eine befestigte Breite von 6,50 Meter ausgebaut.

An beiden Fahrbahnrändern wird außerdem ein ein Meter breiter Bankettstreifen aus Schotterrasen angelegt. Bisher sind die Straßenseitenbereiche unbefestigt und die gesamte Fahrbahnfläche weist Absackungen, Risse sowie Verdrückungen auf. Die Fahrbahnbreite ist zu gering und der schadhafte Deckaufbau für die angestrebte Belastungsklasse nicht ausreichend dimensioniert.