Die Kriminalität im Jerichower Land ist zurückgegangen. 2020 wurden im Polizeirevier 5325 Fälle registriert, 198 weniger als 2019.

Burg l Erfreuliche Zahlen hatten Janine Herfen, Leiterin des Polizeireviers Jerichower Land, und Thomas Kriebitzsch, Leiter des Revierkriminaldienstes mitgebracht. Sie präsentierten die Kriminalitätsstatistik 2020. Im vergangenen Jahr wurden 5325 Fälle erfasst. Das waren 198 weniger als im Jahr zuvor, ein Rückgang um 3,6 Prozent. 2213 Tatverdächtige hat die Polizei ermittelt, mit 1639 war die weitaus überwiegende Zahl männlich. Der Anteil Tatverdächtiger unter 21 Jahren lag bei 21,6 Prozent. Fast 100 Tatverdächtige waren nicht einmal 14 Jahre alt (4,4 Prozent). Leicht zurückgegangen ist allerdings auch die Aufklärungsquote. Lag sie 2019 noch bei 58 Prozent, waren es nun 57,3.



Gestiegen ist die Aufklärungsquote aber beispielsweise bei den Rohheitsdelikten, zu denen Körperverletzung und Raub gehören. Von den 952 Fällen wurden 884 aufgeklärt, was einer Quote von 92,9 Prozent entspricht, im Jahr zuvor lag sie bei 90,2 Prozent.



Den Hauptanteil der Straftaten machten mit 1704 die Diebstähle aus. Darunter werden auch die Einbrüche, in der Fachsprache Wohnungseinbruchsdiebstahl, erfasst. In diesem Bereich wurde ein Rückgang um 43 Fälle auf 127 verzeichnet. „Ich hätte sogar mit noch weniger gerechnet, weil doch durch Corona sehr viele zu Hause waren“, sagte die Revierleiterin. Mit 43 wurde gut ein Drittel tagsüber zwischen 6 und 21 Uhr verübt. Nachts hingegen ereignete sich ein Einbruch in Menz, zu dem im Pressegespräch ein Auszug aus dem Polizeibericht präsentiert wurde. „Am Dienstag, den 14. April 2020, gegen 3 Uhr, hörte ein Hauseigentümer Geräusche in seinem Haus. Er begab sich dann aus seinem Schlafzimmer um nachzuschauen. Im Haus kam ihm dann ein maskierter Täter entgegen. Diesen wollten er und seine Ehefrau festhalten und es kam zu einem Gerangel. Der Täter wehrte sich massiv, konnte jedoch in der Folge entkommen“, heißt es darin. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger aus dem Salzlandkreis wurde ermittelt, er sitzt in Untersuchungshaft.



Die meisten Einbrüche in Einfamilienhäuser gab es mit 19 In Burg. Es folgten Möckern mit 16 und Möser mit 14. Die Aufklärungsquote lag bei 18 Prozent.



Rauschgiftdelikte zurückgegangen

Einen rasante Anstieg gab es bei den Fahrraddiebstählen . Im vergangenen Jahr wurden 332 Zweiräder gestohlen, im Jahr zuvor waren es 290. Das bedeutete einen Anstieg um 14,5 Prozent. Die Aufklärungsquote lag bei 11,4 Prozent. Mit 87,2 Prozent war die Erfolgsquote der Polizei bei den Ladendiebstählen wesentlich höher. 219 Fälle wurden angezeigt, 2019 waren es acht mehr.



Um 78 Fälle ging die Rauschgiftkriminalität zurück. 285 Rauschgiftdelikte wurden 2020 bekannt, im Jahr zuvor waren es 78 mehr. Größtenteils handelte es sich um Verstöße mit Amphetamin, Methamphetamin, Cannabisprodukten und mit Betäubungsmitteln versetzte Gewürzmischungen. Dazu gehörte eine Cannabisplantage in Biederitz, die im November vergangenen Jahres aufflog. Rund 70 Pflanzen wurden dort gezüchtet, der Strom illegal abgezweigt, außerdem wurden mehrere hochwertige Autos sichergestellt, nach denen gefahndet worden war. Die Hauptverdächtigen sitzen in U-Haft.



Graffiti um ein Drittel gestiegen

Bei den angezeigten Sachbeschädigungen gab es einen Anstieg auf 736 Fälle, von denen 243 aufgeklärt werden konnten. Dies entspricht einer Aufklärungsquote von 33 Prozent. Im Jahr 2019 wurden 645 Fälle angezeigt. Die Aufklärungsquote lag bei 34,4 Prozent. Ein deutlicher Anstieg war im Bereich Sachbeschädigung durch Graffiti zu verzeichnen. Hier gab es einen Anstieg um 36 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 108 Fälle registriert, 2019 waren es 79 . Die Aufklärungsquote fiel von 17,7 auf 10,2 Prozent.



Die Konstellation beim Pressegespräch hatte noch einen besonderen Aspekt. Janine Herfen wechselt im kommenden Monat ins Innenministerium nach Magdeburg. Dort wird sie im Bereich Verkehrssicherheit tätig sein. Thomas Kriebitzsch übernimmt zunächst als kommissarischer Leiter. Die Ausschreibung läuft.