Ab Ende April 2023 bis Ende November 2023 wird es ein Lkw-Durchfahrtsverbot in Lostau geben. Das hat der Kreis Jerichower Land angeordnet.

Lostau - Am Mittwochabend, 5. April 2023, quälten sich wieder Lkw- und Autokolonnen durch Lostau, nahe der Autobahn 2 bei Möser nahe Magdeburg. Auf der A2 war Stau. Die Fahrbahnen zwischen Lostau und Theeßen sind wechselseitig eingeengt. Die kilometerlange Baustelle auf der A2 zwischen Lostau und Theeßen hat auch am Mittwoch wieder die Geduld von Auto- und Lkw-Fahrern auf eine harte Probe gestellt. Am frühen Abend meldete der ADAC 20 Kilometer Stau. Der Zeitverlust betrug eine Stunde.