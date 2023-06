In der Magdeburger Straße ist der Gehweg teils nur einen Meter breit.

Möckern/Loburg - Sich am Mittwochmittag in Möckern in sein Auto zu setzen, war eine ganz schlechte Idee. Über eine

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

halbe Stunde quälten sich eigenen Angaben zufolge manche Autofahrer vom einen zum anderen Ortsende von Möckern, ähnliche Berichte gab es aus Loburg. Immer wieder zu hören: „So schlimm war es noch nie!“