Der erste Bauabschnitt der B1-Sanierung in Gerwisch ist fast fertig, jetzt steht die Sanierung der B1 in Heyrothsberge an. Es gilt die großräumige Umleitung über Gommern.

Heyrothsberge/Gerwisch - Geht es hier gar nicht weiter? Immer wieder stellten gestern Autofahrer aus Biederitz kommend fest, dass sie nicht mehr auf die B 1 in Richtung Magdeburg abbiegen können. Direkt mit dem Bahnübergang der Loburger Bahn ist die Bundesstraße 1 gesperrt. Gleich dahinter lässt die Gemeinde Biederitz die Gewerbegebietsstraße nach Königsborn an die B 1 anbinden. Aber nicht nur deshalb ist die B 1 dicht: Hinter dem Bahnübergang Heyrothsberge haben am Montag die Sanierungsarbeiten begonnen. Aktuell wird der Asphalt abgefräst. Anders als in Gerwisch, wo seit Anfang April die Ortsdurchfahrt grundhaft ausgebaut wird, erfolgt in Heyrothsberge nur eine Sanierung der Fahrbahn. Deshalb müssen die Anlieger auch nur vier Wochen lang mit Einschränkungen rechnen. Dagegen dauern die Arbeiten in Gerwisch voraussichtlich noch bis Oktober.