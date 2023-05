Kilometer vor dem Baustellenbeginn ab der Anschlussstelle Lostau geht es auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin nur schleppend voran.

Peißen - Freitagmittag, Anschlussstelle Lostau. Es klemmt auf der Autobahn 2 im Bereich vom Magdeburger Kreuz bis Burg. Stoßstange an Stoßstange bewegt sich die Fahrzeugkolonne in Richtung Pfingstwochenende. Das Nahziel heißt erstmal Baustelle – in Richtung Berlin wechselt der Verkehr auf zwei Spuren auf die Fahrbahn Richtung Hannover. Durch die Vielzahl der Autos und Lkw wirkt die Verengung und Verschwenkung wie ein Trichter, der den Verkehrsfluss zum Verkehrsflüsschen werden lässt. Schneckentempo ist angesagt, wenn überhaupt. Dies ist ein Fall für die Verkehrsmanager der Autobahn GmbH.