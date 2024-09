Knackpunkt sind Anzahl der Akteure Steht Burger Weihnachtsmarkt in der Altstadt auf der Kippe? Wo die Probleme liegen

Das diesjährige Weihnachtsfest in Burg geht möglicherweise in abgespeckter Form über die Bühne. Die Stadt hat gleich mit mehreren Problemen am dritten Dezember-Wochenende zu kämpfen.