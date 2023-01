Dreikönigstag in Möckern und Loburg Sternsinger bringen wieder den Segen

In diesem Jahr werden wieder überall in Deutschland Kinder den Segen in die Häuser bringen, um für hilfebedürftige Kinder in der ganzen Welt Spenden zu sammeln. Auch in Möckern und Loburg sind die Sternsinger wieder unterwegs.