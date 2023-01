Sternsinger in Möckern ersingen 3700 Euro

Möckern - Über 3700 Euro haben die Sternsinger aus Möckern und Loburg in den ersten Januartagen mit ihrem segensreichen Zug in die Häuser ersungen. Die Möckeraner Kinder übergaben die Spenden von 2224 Euro unlängst an den Burger katholischen Pfarrer Richard Perner. Der zeigte sich beeindruckt angesichts der Summe: „Schön, wenn Kinder für andere Kinder losziehen und dann die Menschen bereit sind, so viel zu geben.“

