Das Beste fürs Baby Stillberaterin in Gommern erklärt, warum ihr Job nötig ist

Ein Baby an die Brust legen, ist die natürlichste Sache der Welt – möchte man denken. Dass es aber leider nicht so ist, weiß Nadine Sprengel. Die Stillberaterin in Gommern verrät der Volksstimme, warum Muttermilch wie Medizin ist, Kuscheln wie Therapie und auch, was der absolute Still-Killer ist.