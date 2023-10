Die Aktion war für Burg bei Magdeburg seit Monaten geplant, am Mittwoch wurde sie in einem Kontext durchgeführt, der aktueller nicht hätte sein können – die Verlegung von vier so genannten Stolpersteinen mit Gunter Demnig.

Stolpersteine in Burger Innenstadt erinnern an Opfer des Nationalsozialismus

Ein Stolperstein, der Mittwochmorgen mit Künstler Gunter Demnich (rechts) verlegt wurde, erinnert nun in der Brüderstraße 4 an Balbina Radt. Sie wurde 1942 depotiert und noch im gleichen Jahr von den Nazis ermordert.

Burg - Im Lichte der terroristischen Aggression gegen Israel im Nahen Osten war der Mittwoch in Burg ein besonderer: Er verwies eindrucksvoll darauf, dass schon einmal das Ziel bestanden habe, das jüdische Volk zu beseitigen. Trotz der Massenmorde sei dies nicht gelungen, betonte Pfarrer in Ruhestand, Joachim Gremmes.

Die zweite Absicht der Nazis, die Biografien der Ermordeten und Gedemütigten auszulöschen, sei dagegen fast gelungen. Deshalb sei es heute mehr denn je wichtig, ihre Schicksale nicht zu vergessen – auch in Form von Stolpersteinen, die ins Auge fallen. Denn kaum jemand erinnere sich an die Getöteten und Deportierten, „Bilder und Dokumente sind selten, in der Regel wurden fast die gesamten Familien ausgelöscht. Es gibt oft keine Angehörigen, die die Erinnerung weitertragen könnten“, so Gremmes.

Verhaftet, deportiert und ermordert

Der Stein weist auf Balbina Radt hin, die 1942 getötet wurde. Foto: Mario Kraus

Ein Beispiel ist der Stolperstein in der Brüderstraße 4. In dem Wohnhaus lebten Dr. Max Radt und seine Frau Balbina. Der Arzt verstarb 1930, seine Witwe, 1869 in Labysyn (Polen) geboren, verzog vermutlich unfreiwillig nach Berlin, wo sie 1942 verhaftet und nach Theresienstadt deportiert wurde. Dort kam sie im selben Jahr am 11. Februar ums Leben.

Jahrzehnte später ist die ehemalige Burgerin nicht vergessen. Wer den nördlichen Fußweg benutzt, kann stehen bleiben und einige persönliche Daten der Jüdin erfahren. „Und sich ins Bewusstsein rücken, für welche Greueltaten und Menschenverachtung das nationalsozialistische Regime gestanden hat“, betonte Bürgermeister Philipp Stark (parteilos): Er dankte Gunter Demnig für sein jahrzehntelanges Wirken gegen das Vergessen.

Diese beiden Steine erinnern in der Bahnhofstraße 28 in Burg an Georg Cohn und seine Ehefrau Margarete Cohn. Foto: Mario Kraus

Auch in der Bahnhofstraße 28 setzte Demnig zwei weitere Stolpersteine – in Gedenken an das Ehepaar Georg und Margarete Cohn. Der Mann war Kaufmann und Schuhfabrikant, sein Schicksal ist unbekannt, Margarete Cohn wurde 1943 in das Ghetto Piaski verschleppt, wo auch sie verstarb.

Wie menschenunwürdig die Juden zu dieser Zeit behandelt wurden, sei auch der Tatsache geschuldet, dass die jüdischen Frauen – wie auch Margarete Cohn – zusätzlich den Vornamen „Sara“ annehmen mussten, bei den Männern war es „Israel“.

Ein weiterer Stolperstein erinnert auf dem Gelände des Corneliuswerkes an Fritz Taudt, der 1935 zwangssterilisiert wurde.