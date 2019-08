Bis der 130 Meter lange Abschnitt der Flämingstraße in Burg fertig ist, wird einige Zeit vergehen.

Burg l Bevor die Stadt im kommenden Jahr mit dem Großprojekt Oberstraße/Klosterstraße in mehreren Abschnitten startet, steht derzeit die verhältnismäßig kleine Flämingstraße im Osten Burgs auf dem Plan. Mit knapp 130 Metern ist sie für Bauunternehmen eher ein überschaubares Projekt, für die Stadt hat sie dennoch einen „kulturellen Charakter“, weil ein Teil des Weges über die Flämingstraße auch zum Bismarckturm führt. In den vergangenen Tagen wurde bereits begonnen, die Fahrbahndecke aufzustemmen, bevor die eigentlichen Tiefbauarbeiten beginnen können.

Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates hat dem Projekt zugestimmt. Bei der Investition in Höhe von 245.000 Euro handelt es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe mit dem Wasserverband Burg, der in diesem Zusammenhang seine Trink-, Regen- und Schmutzwasserleitungen erneuert, sagt Geschäftsführer Mario Schmidt. Vor allem auch deshalb, weil es in diesem Bereich in den zurückliegenden Jahren immer wieder zu Havarien kam und aufwendige Reparaturen vorgenommen werden mussten. „Wir sind froh, dass wir jetzt mit Stadt und Stadtwerken einen gemeinsamen Weg gefunden haben, die Investition anzuschieben“, sagt der Geschäftsführer. Auch das Wohngebiet werde von einer neuen Straße und Gehwegen profitieren.

5,50 Meter breite Fahrbahn

Die Stadt hatte sich bei den Planungen dafür ausgesprochen, aus Kostengründen die Parktaschen aus Altmaterial (Natursteinpflaster), das derzeit noch im Bauhof gelagert wird, herzustellen. Konkret wird die Flämingstraße jeweils zwei Meter breite Gehwege aus Betonsteinpflaster erhalten und die Fahrbahn künftig 5,50 Meter breit sein. Sie wird 65 Zentimeter tief ausgebaut und nach Fertigstellung des Unterbaus und der Tragschicht mit einer vier Zentimeter starken Asphaltdecke versehen. Die Grundstückszufahrten sollen dabei schwalbenschwanzförmig an die Straße angebunden werden.

Auch an Autofahrer wurde gedacht. Auf der östlichen Straßenseite sind zehn Parktaschen vorgesehen – ebenfalls mit Natursteinpflaster befestigt, um ein einheitliches Bild zu schaffen. Zwischen diesen Bereichen soll es künftig mit pflegeleichten Bodendeckern und Bäumen etwas grünen. Im westlichen Bereich werden vier bis fünf neue LED-Straßenlampen installiert, die den kurzen Abschnitt entsprechend ausleuchten.

Die Arbeiten erstrecken sich über vier Monate.