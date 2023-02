In Burg kommt es in den nächsten Tagen wegen Straßenbauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Was genau geplant ist.

Straßenbau in Burg: Sperrung und Umleitung in Innenstadt

Burg - Autofahrer, die in der Kreisstadt Burg unterwegs sind, müssen sich für rund anderthalb Wochen auf Verkehrsbehinderungen einstellen und in Geduld üben. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße (L) 52, die voraussichtlich am Montag, 27. Februar, beginnen. Darüber informierte das Ministerium für Verkehr, Infrastruktur und Digitales.