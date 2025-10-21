weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Seniorenbeirat will gehört werden: Straßensanierung? Fragt Senioren wie hoch die Bordsteinkante sein darf

Karin Langner ist Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Burg. Sie sieht in der Stadt viele Dinge, die das Leben von Rentnern schwieriger machen.

Von Henning Paul 21.10.2025, 11:30
Stadtseniorenratsvorsitzende Karin Langner (2.v.l.) mit ihren Gremiumskolleginnen Doris Krause (v.l.), Christel Seidel und Annemarie Ruddies.
Stadtseniorenratsvorsitzende Karin Langner (2.v.l.) mit ihren Gremiumskolleginnen Doris Krause (v.l.), Christel Seidel und Annemarie Ruddies. Archivfoto: Thomas Pusch

Burg - Hohe Bordsteinkanten, Digitalisierung und unübersichtliche Fahrpläne - ältere Menschen in Burg haben im Alltag mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Karin Langner, Vorsitzende des Seniorenbeirates, sprach mit der Volksstimme über die Probleme in der Stadt.