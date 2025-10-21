Karin Langner ist Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Burg. Sie sieht in der Stadt viele Dinge, die das Leben von Rentnern schwieriger machen.

Straßensanierung? Fragt Senioren wie hoch die Bordsteinkante sein darf

Burg - Hohe Bordsteinkanten, Digitalisierung und unübersichtliche Fahrpläne - ältere Menschen in Burg haben im Alltag mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Karin Langner, Vorsitzende des Seniorenbeirates, sprach mit der Volksstimme über die Probleme in der Stadt.