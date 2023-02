Gommerns Innenstadt wird am Donnerstag an vielen Stellen gesperrt. Grund ist das Gelöbnis zahlreicher Rekruten der Bundeswehr. Der feierliche Akt findet auf dem Platz des Friedens statt.

Gommern - Am Donnerstag findet ab 12.50 Uhr das feierliche Gelöbnis der Rekrutinnen und Rekruten des Logistikbataillons 171 „Sachsen-Anhalt“ auf dem Platz des Friedens in Gommern statt. Die Zeremonie mit zahlreichen Teilnehmern und Gästen hat den gesamten Tag über umfangreiche Sperrungen in der Innenstadt zur Folge.