Streit ums Geld bei Helios: Im Krankenhaus in Burg wird keine Pflegezulage gezahlt

Pflegekräfte in der Helios-Kinik in Burg erhalten keine Pflegezulage zum Gehalt. An der Zerbster, ebenfalls von Helios betriebenen, Klinik ist das anders. Die Gewerkschaft fordert eine Angleichung.

Burg/Zerbst - In einem Haus wird sie gezahlt, in dem anderen nicht. Klinik-Betreiber Helios überweist seinen Mitarbeitern im Pflegebereich in den Standorten Zerbst und Köthen eine Pflegezulage. In der Klinik in Burg ist dies nicht der Fall.