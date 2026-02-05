Im Jerichower Land herrscht ein großer Mangel an Streusalz - die Nachfrage war und bleibt hoch. Wie es um die Lager der Baumärkte steht.

Streusalz-Krise: Baumärkte und Lieferanten sind leer gekauft - wann gibt es Nachschub?

In den Baumärkten im Jerichower Land ist kein Streusalz mehr zu bekommen.

Burg/Genthin - Der Bedarf an Streusalz war hoch in den letzten Wochen. Schnee, Eis und damit verbundene Glätte auf Gehwegen, Treppen und Straßen forderten ihren Tribut in den Lagern von Baumärkten und Lieferanten. Die Volksstimme fragte bei Märkten in der Region nach, wo es noch Streumittel zu kriegen gibt.