Die Stadtwerke Burg passen die Preise für Strom, Heizstrom und Gas in der Grundversorgung an. Worauf sich die Kunden im Jerichower Land einstellen müssen.

Burg - Wie im März bereits angekündigt gehen die Stadtwerke Burg ab Juni mit neuen Preisen für Strom, Heizstrom und Gas auf den Markt. Nach Informationen des Unternehmens in der Kreisstadt brauchen Kunden in der Grundversorgung künftig weniger Geld zu bezahlen. Der Bezug wird in allen Sparten um bis zu fünf Cent pro Kilowattstunde günstiger als in der Tariftabelle, die bis Ende Mai gilt. Grund für die Preissenkung sei die Lage auf den Energiemärkten, die sich nach turbulenten Monaten jetzt „merklich entspannt“ habe, so Geschäftsführerin Annette Meyer. „Deshalb wollen wir die Einsparungen auch weitergeben.“