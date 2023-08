Am Freitag, 18. August 2023, ist es um 10.59 Uhr für knapp anderthalb Stunden zu einem Stromausfall in großen Teilen Gommerns und in Teilen Möckerns gekommen.

Gommern /Möckern - Am Freitag, 18. August 2023, ist es um 10.59 Uhr für knapp anderthalb Stunden zu einem Stromausfall in großen Teilen Gommerns und in Teilen Möckerns gekommen. Auch in Dannigkow war in dieser Zeit der Strom zwei mal für einige Minuten weg.

In Gommern waren unter anderem die Martin-Schwantes-Straße, Walther-Rathenau-Straße, der Bereich der Neubaugebiete Max-Planck-Straße und Albert-Schweitzer-Straße betroffen. Auch im Rathaus ging nichts mehr, die Biogas-Anlage stand ebenso still.

Ein Drittel ohne Strom

Laut Christina Schulz, Unternehmenssprecherin Avacon, waren in Gommern 15 von insgesamt 49 Trafostationen betroffen. Somit war also rund ein Drittel Gommerns vom Stromausfall betroffen. Wie viele Haushalte in der Zeit ohne Strom waren, dazu konnte sei keine Angaben machen.

Die Fehlerstelle befand sich zwischen der Trafostation Am Mühlenteich und der Station in der Knickstraße. Es handelte sich um einen Fehler eines 20 Kilovolt Mittelspannungskabels. Zur genauen Ursache konnte die Unternehmenssprecherin jedoch keine Aussage machen, da noch niemand vor Ort war.

„Da die Stelle aber lokalisiert werden konnte, waren um 12.37 Uhr alle betroffenen Haushalte wieder am Netz“, so Christina Schulz.