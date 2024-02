Die Pläne zur Rettung vom Parchauer See stehen, Spenden sind im großen Stil auch da. Trotzdem ist die Angst nach dem großen Fischsterben da, dass Rettungsversuche zu spät kommen.

Parchauer See

Im September des vergangenen Jahres kam es zu einem großen Fischsterben im Parchauer See. Dem Gewässer fehlt Sauerstoff.

Parchau - Kinder vergnügen sich im Wasser, Eltern genießen am Ufer die Sonne, Angler gehen einige Meter weiter ihrem Hobby nach. Freizeitspaß im Naturidyll. Davon ist der Parchauer See bei (Jerichower Land) meilenweit entfernt. Seit Jahren ist die Wasserqualität schlecht und der See blüht regelrecht auf. Trauriger Höhepunkt war das große Fischsterben im September 2023.