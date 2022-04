Suche in Lostau: Mann springt während der Fahrt auf Bundesstraße 1 aus dem Auto

Lostau - Ein Pole war als Anhalter in Burg in das Auto eines Mannes gestiegen, der auf der Bundesstraße 1 in Richtung Magdeburg unterwegs war. Zwischen der Körbelitzer Kreuzung und der Shell-Tankstelle in Gerwisch sei der Mann bei regulärer Geschwindigkeit plötzlich aus dem Auto gesprungen. Das sagte Polizeihauptkommissar Jens Sturm vom Polizeirevier Jerichower Land auf Volksstimme-Anfrage.