Bilder wie dieses von der Autobahn 2, wo sich vor der Baustelle auf der Elbebrücke in Richtung Hannover unzählige Fahrzeuge stauen, können sich in diesem Jahr wiederholen.

Burg - Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. So lässt sich die Situation auf der Autobahn 2 zusammenfassen, die in der Staubilanz vom Allgemeinen Deutschen Autoclub (ADAC) für das Jahr 2022 als jene Strecke in Sachsen-Anhalt geführt wird, auf der es zu den meisten und längsten Staus gekommen ist. Und schon jetzt sei die vielbefahrene A2 ein heißer Kandidat dafür, auch im Jahr 2023 das Feld als Spitzenreiter anzuführen, so ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse auf Nachfrage. In Kürze wird wieder gebaut.