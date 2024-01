Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biederitz. - Wollten in Lostau fünf Leute mit einem nicht seetauglichen Kinderschlauchboot ins Hochwasser stechen, wie die Polizei mitteilte, waren am vergangenen Wochenende im Umflutgebiet bei Gerwisch Surfer unterwegs. „Sie bringen sich selbst in Gefahr und obendrein die Einsatzkräfte, die wegen ihnen ausrücken müssen“, sagte Bürgermeister Kay Gericke (SPD). Gegen die Windsurfer wurde Anzeige erstattet.