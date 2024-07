Burg - Raffaello, Zitrone, Kaffee, Cookies, Mango – die Auswahl in der Vitrine ist groß. 22 verschiedene Sorten bietet das Eiscafé „Venezia“ aktuell an. Am 5. Juli feierte das Team der Eisdiele die Neueröffnung am Markt in der Burger Innenstadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.