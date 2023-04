Gommern - Die Gymnastikfrauen trainieren in verschiedenen Gruppen in der Grundschule und in der Versammlungsstätte am Volkshaus. Das ist symptomatisch dafür, wie knapp die Hallenzeiten in Gommern sind. „Platztechnisch geraten wir immer weiter in Bedrängnis“, sagte der Vereinsvorsitzende Steffen Hartwig. Alternativen seien in Gommern kaum noch zu finden.

