Der Vertrag zur Unterstützung der Fähre Ferchland-Grieben läuft Ende des Jahres aus. Fünf der sechs Partner haben unterzeichnet, nur Tangermünde zögert noch. Das ist haarsträubend.

Burg - Tangermünde ist eine besondere Stadt, ohne Frage. Das geht schon aus ihrem Beinamen hervor: Kaiserstadt. Doch es ist sicherlich keine Majestätsbeleidigung, wenn ich sage, dass die Tangermünder Stadträte, vielleicht besser Ratsdamen und -herren genannt, in Sachen Fähre Ferchland-Grieben ein unfaires Spiel treiben.