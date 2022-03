Tastennacht der Biederitzer Kantorei: Russische „Sauspätromantik“ mit Felix Reuter

Mit einem etwas anderen Klassik-Programm amüsiert Pianist und Komödiant Felix Reuter bei der Tastennacht 2021 in der evangelischen Kirche in Biederitz das Publikum.

Biederitz - Das Wetter lässt für spätsommerliche Abende ja eher zu wünschen übrig. Organist Stefan Nusser hielt am Sonnabend in der evangelischen Kirche in Biederitz aber dagegen. Er entführte das Publikum im ersten Teil der Tastennacht mit einer Serenade von Ernst Fischer unter anderem auf eine „Terrasse am Meer“ und in eine Hafenstadt. An der Ladegastorgel der Kirche heiterte er die verregnete Stimmung darüber hinaus mit „Werde munter mein Gemüthe“ von Johann Christoph Oley auf.