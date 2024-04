Unbekannte sind in Burg (Jerichower Land) in ein Fachgeschäft für Autoglas eingebrochen. Die Polizei ermittelt und hat Spuren gesichert.

Täter schlagen am Morgen zu: Autoglas-Fachgeschäft in Burg bei Magdeburg im Visier von Einbrechern

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und im Falle des Einbruchs in ein Fachgeschäft für Autoglas in Burg Spuren gesichert.

Burg - Sie haben in den frühen Morgenstunden zugeschlagen und Räume und Schränke durchwühlt. Unbekannte sind am 25. April 2024 kurz vor 5 Uhr in Burg an der Magdeburger Chaussee in ein Autoglas-Fachgeschäft eingestiegen.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen erbeten

Wie die Polizei informiert, haben die Täter die Eingangstür aufgehebelt, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Zu einer genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, dies sei gegenwärtig Gegenstand der Ermittlungen, heißt es. Die Polizei hat Spuren gesichert, eine Strafanzeige aufgenommen und die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Dabei können Zeugen, die Angaben zur Tat oder die Täter machen können, helfen. Sachdienliche Hinweise sind vom Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon (03921) 92 00 erbeten.