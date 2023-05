Zu einem brennenden Teleskoplader wurde die Freiwillige Feuerwehr Gommern am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr gerufen. Der Einsatz lockte zahlreiche Neugierige an.

Teleskoplader brennt in Gommern an der Trinitiatiskirche

Am Dienstagnachmittag brannte ein Teleskoplader an der Kirche.

Gommern - Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Gommern. Am Dienstagnachmittag stand gegen 15 Uhr ein Teleskoplader an der Trinitatiskirche in Flammen.