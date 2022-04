Tempo 10 am Burger Markt: So reagieren Facebook-Fans

Auf der Facebook-Seite der Burger Volksstimme löste der Vorschlag „Tempo 10 am Markt“ Diskussionen aus. Die Kommentatoren waren sich uneins.

Tempo 10 am Burger Markt? Die Facebook-Follower sind sich nicht einig.

Burg - Die Verkehrssituation am Markt in Burg soll verbessert werden. Vor allem für Fußgänger und Radfahrer ist es oft nicht leicht, die Straßenseite zu wechseln. Unter dem Post auf der Burger Volksstimme-Facebookseite gab es Fürsprecher und Gegner des Vorschlags, die Geschwindigkeit am Markt auf Tempo 10 zu verringern.