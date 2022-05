Tempo-30-Zone in Biederitz: Piktogramme weisen auf Geschwindigkeitsreduzierung hin und sollen Verkehrssicherheit unterstützen

Neue Piktogramme weisen in Biederitz auf die Geschwindigkeitsreduzierung hin. Das Thema bleibt aktuell.

Eines der neuen Piktogramme ist in der Gartenstraße in Biederitz auf die Straße aufgebracht.

Biederitz - Eine große, auf die Straße gemalte 30 kommt Autofahrern jetzt in der Woltersdorfer Straße, der Harnackstraße und An den Sandbergen entgegen. Sie soll die Verkehrsteilnehmer hier zusätzlich an die vorgegebene Geschwindigkeitsreduzierung erinnern.