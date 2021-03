Tempokontrolle mit einem mobilen Blitzerauto an der Grabower Landstraße in Burg durch das städtische Ordnungsamt. Foto: Mario Kraus

Anwohner der Grabower Landstraße fordern Temporeduzierung und Ortsumgehung.

Burg l Claudia Theele ist eine Frau der klaren Worte. Sie hatte sich mit ihrem Mann jetzt den städtischen Umweltausschuss ausgesucht, um auf die „unhaltbaren Zustände“ aufmerksam zu machen, mit denen die Anwohner der Grabower Landstraße leben müssen, wenn die Autobahn wieder mal dicht ist. „Und das erleben wir nun alle zwei Wochen regelmäßig.“ Der letzte Dauerstau ist gerade mal ein paar Tage her, als gleich mehrere folgenschwere Verkehrsunfälle mit Todesfolge dazu führten, dass sich der Umleitungsverkehr mehr als 20 Stunden durch die Stadt wälzte. Stehen, anfahren, stehen, schneller fahren – „wer kümmert sich eigentlich um Lärm und Abgase?“, fragt Claudia Theele die Ausschussmitglieder, die dafür mit zuständig sind. Nachdem sich die Fahrzeuglawinen in der Katastrophennacht etwas aufgelöst hatten, „begann das nächste Extrem. Die Lkw sind mit weit mehr als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde durch die Grabower gepoltert. Da konnte kein Mensch mehr schlafen.“



Einwohner enttäuscht

Die Burgerin erinnert an einem Gespräch mit Bürgermeister, Landrat und der Landesstraßenbaubehörde, bei dem versprochen worden sei, wenigstens Tempokontrollen zu den Zeiten durchzuführen, „wo richtig gerast wird“, und zu prüfen, ob ein stationärer Blitzer installiert werden könne. Das alles sei nur halbherzig geschehen. Und mit der Tatsache, dass die Ortsumgehung nicht vor 2030 gebaut werde, dürften sich Kommunal- wie Landespolitiker nicht zufrieden geben. „Das muss schneller gehen“, schreibt Claudia Theele den Burger Stadträten ebenso ins Stammbuch wie die Tatsache, dass die Grabower Landstraße den enormen Schwerlastverkehr nicht noch über Jahre in dieser Größenordnung aufnehmen könne.



Stadt blitzt vermehrt

Doch das Wort „schnell“ und die deutsche Bürokratie schließen sich oftmals aus, und ein stationärer Blitzer ist nicht von heute auf morgen aufgestellt. Der koste nach Angaben der Stadt „viel Geld“. „Wir verstehen den Ärger der Anwohner und wünschen uns in erster Linie auch, dass die Ortsumgehung so schnell wie möglich gebaut wird“, sagt Pressesprecher Bernhard Ruth. „Allerdings haben wir noch keinen bestätigten Haushalt und können demzufolge auch nicht in einen stationären Blitzer investieren.“ Zudem müsse ein möglicher Standort genau geprüft werden. Die bisherigen Kontrollen hätten nach Angaben von Sachgebietsleiter Torsten Schultz nicht gezeigt, dass auf der Landstraße übermäßig schnell gefahren werde. „Dies haben die Auswertungen vom Dezember eindeutig ergeben.“ Trotzdem habe die Stadt den Kontrolldruck auf dieser Strecke erhöht und sei nun regelmäßig vor Ort. Für Claudia Theele sind diese Maßnahmen „unzureichend“. Denn: Am Tage sei das Blitzer-Auto am Straßenrand erkennbar und kontrolliert werden müsse beispielsweise morgens zum Berufsverkehr.



Was geht es also weiter? Abgesehen von einer Blitzeranlage sei es unstrittig, dass Burg dringend und vor allem schnell eine Umgehung benötige und dafür mehr Einsatz gezeigt werden müsse, sagt der städtische Bauausschussvorsitzende Clemens Engel (CDU). „Wir müssen einen Weg finden und parteiübergreifend prüfen, ob wir eine Petition an den Landtag anschieben. Denn der Lkw-Verkehr wird deutlich zunehmen.“ Diese Einschätzung teilen immer mehr Anwohner an der Bundesstraße 1, wie Reesens Ortsbürgermeister Otto Voigt (SPD) erst auf dem jüngsten Hauptausschuss bestätigte. Er war einst ein Gegner der Umgehung und ist nun ein vehementer Befürworter. „Ohne eine Entlastung erleben wir irgendwann einen Kollaps.“ Den sieht Claudia Theele schon vorher kommen, wenn die Entlastungsstraße vom Industrie- und Gewerbegebiet zur Landesstraße 52 fertig gestellt ist. „Dann werden noch mehr Lkw, die aus Richtung Genthin kommen, die Grabower nutzen und direkt in den hinteren Teil des Gewerbegebietes einfahren und andere wieder rausfahren.“