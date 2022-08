Test: Yoga im Kräutergarten von Gommern

Ich hab’ Rücken. Mal mehr, mal weniger. Dass ich da was machen muss, weiß ich schon lange, habe mich aber bisher erfolgreich gedrückt. Am Sonntag habe ich aber meinen inneren Schweinehund überwunden. Ich war beim Yoga.

Die Übungen bei „Rückenfit“ im Kräutergarten begannen sanft mit Dehnungen und Warmmachen. Nach und nach nahm der Anspruch zu. Wer meint, Yoga sei „Pillepalle“ - so wie Reporter Thomas Schäfer - sah sich schnell eines besseren belehrt.

Gommern - Yoga? Komische Verrenkungen machen und die innere Mitte finden? Ich habe Yoga bisher immer belächelt, wenn mir jemand aus dem Freundeskreis erklären wollte, dass Yoga eine tolle Sache sei, es bei Rückenbeschwerden helfen kann und es auch durchaus anstrengend wäre. Ja genau, macht mal richtigen Sport, dann wisst ihr, was anstrengend ist. So wie ich. Also zwar jetzt nicht mehr – aber früher. Ich weiß Bescheid, ich kenne mich aus.