Die Corona-Situation in der Stadt beschäftigte den Jugend-, Bildungs- und Kulturausschuss auf seiner Sitzung am Montagabend. Um genaue Zahlen konnte es dabei nicht gehen, weil diese auf Gemeindeebene nicht bekannt sind.

Das Testen in der Grundschule „Am Weinberg“ in Gommern hat sich eingespielt. Darüber sprach vor Kurzem die Leiterin der Grundschule im Fachausschuss.

Gommern - In den ersten acht Wochen des neuen Schuljahres hatte die Grundschule „Am Weinberg“ keinen einzigen Corona-Fall. Die Lage habe sich in der Woche vor den Oktoberferien geändert, informierte Schulleiterin Beate Misch am Montagabend den Jugend-, Bildungs- und Kulturausschuss. Die Einladung zum Thema hatte Beate Misch erstaunt. Schließlich betreffe die Pandemie nicht nur die Grundschule in Gommern. Hinzukomme, dass sie nicht befugt sei, über Zahlen zu sprechen.