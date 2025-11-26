weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Heftige Strafe am Amtsgericht Burg: Testfahrer von VW verursacht Unfall auf der A2 bei Theeßen: Ausbremsen geht schief und endet in Crash

Heftige Strafe am Amtsgericht Burg Testfahrer von VW verursacht Unfall auf der A2 bei Theeßen: Ausbremsen geht schief und endet in Crash

Ein scheinbar harmloser Überholvorgang auf der Autobahn 2 ist bei Theeßen eskaliert und nun vor Gericht gelandet. Ein Testfahrer von VW bekommt dabei eine saftige Strafe.

Von Marco Papritz 26.11.2025, 18:15
Bei einer Situation wie dieser soll die Auseinandersetzung auf der A2 bei Theeßen seinen Anfang genommen haben, bei dem ein VW-Fahrer ein anderes Fahrzeug ausgebremst und dabei einen Unfall ausgelöst haben soll.
Bei einer Situation wie dieser soll die Auseinandersetzung auf der A2 bei Theeßen seinen Anfang genommen haben, bei dem ein VW-Fahrer ein anderes Fahrzeug ausgebremst und dabei einen Unfall ausgelöst haben soll. Symbolbild: Marco Papritz

Burg/Theeßen - Eine normale Situation, wie sie täglich tausendfach auf der Autobahn 2 auftritt, ist eskaliert und ein Fall für das Amtsgericht in Burg. Hier ist ein Testfahrer von VW zu einer empfindlichen Strafe verurteilt worden. Der Vorwurf wiegt schwer.