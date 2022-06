Testzentrum öffnet in Gommern: Corona-Tests ab sofort in der Versammlungsstätte am Volkshaus montags bis sonnabends möglich

Am 7. Dezember nahm das Testzentrum in Gommern seinen Betrieb auf. Untergebracht wurde es in der Versammlungsstätte am Volkshaus. Was beim Testen beachtet werden sollte.