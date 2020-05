Uwe Kopp an einer Fundstelle einer Katze in seinem Garten. Dort hat er das Tier auch begraben.

Uwe Kopp in Gommern hat vor kurzem einige tote Igel und Katzen gefunden. Legt etwa jemand in der Gommeraner Altstadt Gift aus?

Legt jemand in der Gommeraner Altstadt Gift aus? Diese Befürchtungen haben mehrere Anlieger der Salzstraße. In der vergangenen Woche hat Uwe Kopp einige verendete Igel und Katzen gefunden. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Gommern l Als Uwe Kopp am Sonntagmorgen vor acht Tagen die ersten beiden toten Igel in seinem Garten an der Salzstraße fand, dachte er sich noch nichts dabei. Er wollte eigentlich mit dem Fahrrad los, nahm sich dann aber noch die Zeit, die Kadaver zu vergraben. Seine Frau sollte sich nicht erschrecken.

Weitere Katzen sterben qualvoll

Gegen Mittag kam er zurück und fand eine tote Katze auf seinem Grundstück. „Da habe ich mich gefragt: Was ist denn hier los?“

Aber damit nicht genug. Weitere Katzen suchten den Schutz der Büsche, um zu sterben. Ziemlich qualvoll, wenn man sieht, welche Spuren sie mit ihren Pfoten hinterlassen haben. Uwe Kopp fing an, die Kadaver zum Beweis zu fotografieren, und er benachrichtigte die Besitzer der Tiere. Die Eigentümer waren entsetzt und erschüttert, dass so etwas passiert ist.

Kein Gift im Garten

Auf dem großen Grundstück, auf dem Familie Kopp zur Miete wohnt, halten sich die Katzen aus der Nachbarschaft gerne auf. Sie wissen, dass sie dort willkommen sind und keinen Hund zu befürchten haben. Außerdem kommt Familie Kopp kein Gift in den Garten. Ordentlich soll es schon sein, aber eben auch natürlich.

Bis zum vorigen Jahr hatten sie noch eine eigene Katze gehabt. Aber die musste eingeschläfert werden, weil sie sich vermutlich durch Schneckengift die Zunge verätzt hatte.

Jüngste und zutraulichste Katze verschwunden

Uwe Kopp, der sich jahrelang ehrenamtlich im Naturschutz engagierte, scheute sich nicht, Verantwortung für Tiere zu übernehmen, in dem er sich beispielsweise um die Kastration frei laufender Katzen kümmerte oder dafür sorgte, dass eine tragende Katze ihre Junge nicht irgendwo bekam und die Vermittlung der Jungtiere funktionierte.

Seit Dienstag voriger Woche ist nun auch die jüngste und mit Abstand zutraulichste Katze vom Grundstück verschwunden. Die neuen Nachbarn von Familie Kopp hatten sie mitgebracht und waren eigentlich froh gewesen, dass die Katze die viel befahrene Salzstraße mied.

Anzeige bei Polizei aufgegeben

Die Traurigkeit ist riesig, dass die Katze verschwunden ist.

Als Uwe Kopp beim Absuchen des Grundstücks neben den toten Katzen auch weitere vier Igel - die sich nachts immer am Napf mit dem Katzenfutter bedient hatten - entdeckte, wandte er sich an die Stadtverwaltung. Weil die Information lautete, dass das Veterinäramt ohne Anzeige nicht aktiv werden könnte, gab er zudem eine Anzeige bei der Polizei auf.

Man fühlt sich hilflos

Stadtrat Phillipp Rau (AfD), den Uwe Kopp ebenfalls um Hilfe gebeten hatte, schlug vor, mit den Vorfällen an die Öffentlichkeit zu gehen.

„Man fühlt sich so hilflos“, sagte Uwe Kopp und seine Frau stimmte ihm zu. Mit dem Volksstimme-Beitrag wollen sie andere Katzenbesitzer in der Gommeraner Altstadt sensibilisieren. Und hoffen inständig, dass es keine weiteren toten Tiere gibt, weil - falls es ihn gibt - der Tierquäler mitbekommt, dass bereits Anzeige erstattet wurde.