Urnen-Bestattungen sind in Burg, Genthin und Gommern die Regel, doch alternative Formen werden immer gefragter. Auch das Drumherum hat sich geändert, durch KI und Apps entstehen viele neue Möglichkeiten. Ein neues Gesetzt sorgt ebenfalls für frischen Wind.

Tod und Trauer im Wandel: Wie alternative Bestattungen und digitale Hilfen neu trösten

Helligkeit statt Tristesse: Blau und Gold ersetzen das klassische Schwarz und Weiß bei Bestatter Max Minge in Burg.

Burg/Genthin/Gommern. - Eine komplett in schwarz gekleidete Trauergemeinde, die hinter dem großen Eichensarg in Richtung Grabstelle schreitet - das war einmal. Stattdessen reihen sich Trauernde gehüllt in Farben wie Blau und Gold in den Trauermarsch hinter einer Urne. Der Tod in Schwarz und Eiche war einmal - jetzt wählen Angehörige Farbe, Natur, persönliche Motive und auch ganz individuelle Erinnerungsstücke.