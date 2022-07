Töpfermarkt Leitzkau: Großer Zuspruch

Großes Besucherinteresse erlebte am Wochenende der 27. Leitzkauer Töpfermarkt auf dem Schloss. Über 30 Keramiker boten ihre Waren an, dazu gab es ein abwechslungsreiches Begleitprogramm.

Über die große Besucherresonanz auf den 27. Leitzkauer Töpfermarkt freuten sich am Wochenende Händler und Veranstalter gleichermaßen. Der Besucherstrom setzte gleich am Sonnabendvormittag mit Öffnung des Marktes ein.

Leitzkau - Die Auswahl sei in Leitzkau einfach groß. Da könnten die Kunden immer davon ausgehen, etwas nach ihrem Geschmack zu finden, sagte Peter Ludwig. Der Keramiker aus Görzke beteiligt sich fast von Anfang an am Leitzkauer Töpfermarkt und möchte die zweitägige Veranstaltung im jährlichen Marktplan nicht missen. Der Schlosshof als Veranstaltungsort sorge für eine besondere Atmosphäre. Die Kunden würden zudem gut einkaufen. Das sei ein wichtiger Aspekt, schließlich lebten viele Töpfer von diesen Märkten.