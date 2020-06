Die Tourist-Information in Burg ist nun wieder geöffnet. Nun können Gästeführungen wieder stattfinden.

Burg (vs) l Auch im kulturellen Bereich kehrt wieder Normalität ein. So hat jetzt die Tourist-Information im Bahnhofsgebäude wieder ihre Türen geöffnet. „Die Mitarbeiter freuen sich, wieder als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen“, teilte der städtische Pressesprecher Bernhard Ruth mit. In diesem Zusammenhang ist es auch möglich, unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln in Sachsen-Anhalt Gästeführungen (private Gruppenbuchungen sowie öffentliche Gästeführungen) zu buchen und zu unternehmen. „Die waren vor der Corona-Krise stark nachgefragt und sind auch deshalb begehrt, weil sie die Stadt und ihre Historie bekannter machen“, bestätigt Ruth.

Das Team der Tourist-Information steht für Beratungen bei der Planung eines individuellen Aufenthalts in der Stadt der Türme zu den folgenden Öffnungszeiten bereit: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Sonnabend (April bis September) von 9 bis 13 Uhr.

Unterkünfte werden vermittelt

Auch nach der Pandemie bleibt das umfangreiche Leistungsspektrum erhalten, so Ruth. Dazu gehören: Vermittlung von Unterkünften sowie Stadt-, Themen- und Erlebnisführungen, Vermittlung von Reiseleitern für Busgruppen, Verleih von Fahrrädern, Verkauf von Gutscheinen sowie Souvenirs und Literatur zu Burg und Umland, Verkauf von Bibertickets (deutschlandweite Veranstaltungskarten), Verkauf von Angelkarten sowie Versand und Herausgabe von kostenfreiem Informationsmaterial.

Michael Steffen und Yvonne Haase freuen sich jedenfalls auf die Besucher und den Kontakt mit möglichst vielen Interessierten. Eine neue Erfahrung haben beide bereits in den vergangenen Tagen gemacht: In diesem Jahr reisen besonders viele Gäste mit dem Wohnwagen an, um die Region zu erkunden. „Da können wir natürlich viele Tipps geben“, sagt Haase.