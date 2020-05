Der Landkreis Jerichower Land hat ein Taschenbuch zum Wasserstraßenkreuz Magdeburg in Hohenwarthe aufgelegt. Es ist ab sofort bei Touristinformationen und bei der Kreisverwaltung erhältlich. Foto: Claudia Hopf-Koßmann/Landkreis Jerichower Land

Das Wasserstraßenkreuz gibt es jetzt auch für die Hosentasche. Der Landkreis Jerichower Land hat ein Taschenbuch aufgelegt.

Anke Reppin ist als Reporterin der Lokalredaktion Burg unterwegs. Zuvor war sie unter anderem als Referentin für polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt tätig. anke.reppin@volksstimme.de ›

Hohenwarthe l „Pünktlich zum Start der Radfahr-Saison hat die Kreisverwaltung mit dem Taschenbuch zum Wasserstraßenkreuz einen neuen touristischen Wegweiser veröffentlicht“, teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit. Die neue Broschüre komme im A6 Pocket-Format daher. Nicht nur Radfahrer, auch andere Interessierte sollen darin alle Informationen rund um die größte binnen-wasserbauliche Anlage Europas und die längste Kanalbrücke der Welt finden. Neben Daten zur Trogbrücke und zur Funktionsweise der Doppelsparschleuse, enthielte das Taschenbuch auch eine Karte und Tipps für Touren, auf denen das Wasserstraßenkreuz liege.

„Gerade die Trogbrücke in Hohenwarthe, als Herzstück des Wasserstraßenkreuzes, ist ein absoluter Besuchermagnet und neben dem Kloster Jerichow eines unserer touristischen Highlights im Landkreis“, wird Landrat Steffen Burchardt (SPD) in der Pressemitteilung zitiert. „Um diesen faszinierenden Baukomplex gebührend zu bewerben, waren uns die bisher zur Verfügung stehenden Veröffentlichungen oft zu technisch. Mit der neuen Broschüre wollen wir aufzeigen, dass wir hier das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie direkt vor unserer Haustür haben“, teilt der Landrat weiter mit. Natürlich sei damit auch die Hoffnung verbunden, noch mehr Besucher aus der Landeshauptstadt und den Nachbarkreisen ins Jerichower Land zu locken, so Steffen Burchhardt.

In den kommenden Tagen, kündigt die Kreisverwaltung an, werden alle relevanten Tourist-Informationen mit dem neuen Taschenbuch beliefert. Selbstverständlich auch Hohenwarthe, wo das Wasserstraßenkreuz für die Hosentasche bereits sehnsüchtig erwartet wird. „Wir freuen uns sehr, dass der Landkreis die überregionale Bedeutung des Wasserstraßenkreuzes erneut würdigt und die Vermarktung unterstützt“, wird Mösers Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) in der Pressemeldung zitiert.

„Mit der Eröffnung des Tourismuspavillons, der uns im letzten Jahr vom Landkreis zur Verfügung gestellt wurde, und dem damit entstandenen Infopunkt, quasi mit direktem Blickkontakt zur Trogbrücke, ist diese neue Broschüre ein weiteres wichtiges Puzzleteil, um das touristische Potenzial dieses imposanten Verkehrsprojektes auszuschöpfen“, so Bernd Köppen weiter.

Das kleine Taschenbuch zum Wasserstraßenkreuz ergänze die 2018 neu aufgelegten touristischen Publikationen des Landkreises „Mein Reisebuch durchs Jerichower Land“ und „Meine Reisekarte durchs Jerichower Land“, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Publikationen enthielten vielfältige Ausflugsziele und Tourenvorschläge für Besucher und auch für einheimische Gäste. Hierin würden die Vorzüge des Landkreises, wie die ursprüngliche Natur, ein mehr als 500 Kilometer langes Rad- und Wanderwegenetz sowie die vielen kleinen und große Sehenswürdigkeiten des Landkreises aufgezeigt. Die Kombination aus Sehenswürdigkeiten und Natur bilde eine ideale Voraussetzung für Erholungssuchende, ist sich die Kreisverwaltung sicher.

Der Landkreis wird unter dem Motto „Jerichower Land – mit der Natur im Einklang“ vermarktet. So sollen die Imagebildung sowie die Wahrnehmung des Landkreises gefördert und neben den Einwohnern auch Touristen für einen Natur- oder Kultur-Abstecher ins Jerichower Land begeistert werden.

Wer sich für das Taschenbuch zum Wasserstraßenkreuz in Hohenwarthe interessiert, der kann sein persönliches Exemplar direkt über die Kreisverwaltung bestellen. Interesse kann per E-Mail unter kontakt@lkjl.de bekundet werden oder das Buch online bestellt auf der Internetseite www.lkjl.de.