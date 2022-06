Traktor rammt Strommasten bei Schartau

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten wurde Dienstagvormittag auf einem Acker bei Schartau der Betonmasten einer Stromhauptleitung so stark beschädigt, dass er umgerissen wurde. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Burg Energienetze konnten in kürzester Zeit in den Trafostationen in Schartau den Strom umschalten und so die Reserveleitung eines Fremdversorgers in Betrieb nehmen, teilte Geschäftsführer Mathias Holzberger mit. Dadurch war die Burger Ortschaft nur zwischen 10.45 und 11.10 Uhr ohne Strom. Die Reparatur wird allerdings einige Tage oder mehr in Anspruch nehmen. „Möglicherweise muss der Strom im Zuge der Arbeiten dann noch einmal vorübergehend abgeschaltet werden“, so Holzberger.