In Gedenken an den verstorbenen Freund ist für das Benefizspiel in Burg bei Magdeburg ein eigenes Trikot erstellt worden.

Burg - Freunde, Weggefährten und Vereinskameraden des verstorbenen Fußballspielers Pattrick Haseloff haben sich in Burg an einem Benefizspiel beteiligt, das auf dem Gelände vom Burger BC organisiert wurde. Der 26-Jährige war Anfang März 2023 bei einem Autounfall an der Neuen Schleuse Niegripp (Jerichower Land) ums Leben gekommen. Was folgte, war eine außergewöhnliche Anteilnahme mit einer Spendenaktion und nun dem Spiel, das mehrere Hundert Besucher mobilisiert hat.