Burg - Eine Treppe kann ein unüberwindliches Hindernis sein. Das war auch im Gemeindehaus an der Grünstraße so. Nun gibt es dort einen Aufzug, Der ermöglicht älteren Menschen und Besuchern mit Handicap, aber auch Eltern mit Kinderwagen einen komfortablen Zugang zu den oberen Stockwerken. Noch ist die Sanierung nicht abgeschlossen. Was tut sich noch in dem alten Gemäuer?