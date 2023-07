Adrenalin und Muskelkater Mit Video: Warum beim Treppenlauf in Burg bei Magdeburg bei Schülern, Lehrern und Sponsoren viel Kraft nötig ist

Vier Etagen, 94 Stufen, ein Ziel: Den Treppenlauf in Burg bei Magdeburg so schnell wie möglich hinter sich bringen. Über 200 Teilnehmer gehen an den Start - mit unterschiedlichem Erfolg.