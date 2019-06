Beim Treppenlauf der Berufsbildenden Schule „Conrad Tack“ in Burg werden 300 Teilnehmer erwartet.

Burg l Auf die Plätze, fertig und los! Lea Lubisch und Jannik Blum geben beim Training für den Treppenlauf alles. Kein Wunder, schließlich sind sie die Titelverteidiger, haben den Lauf im vergangenen Jahr gewonnen. Mit 17,34 Sekunden hatte Jannik einen neuen Streckenrekord aufgestellt, Lea war nach gut 24 Sekunden im Ziel. 94 Stufen galt es zu bewältigen.

Zum fünften Mal wird am Montag ab 9 Uhr der Treppenlauf von der Berufsbildenden Schule „Conrad Tack“ veranstaltet. „Wir möchten mit dem Treppenlauf einen Höhepunkt für die letzte Schulwoche setzen. Außerdem sorgen wir damit für Sportmotivation“, so Sportlehrerin und Mitorganisatorin Constanze Renauld.

Motivation und Talent

Sportlich motiviert ist die 17-jährige Lea als Deutsche Meisterin im Radpolo in der U 19-Klasse ohnehin. Ihr Hauptziel für den kommenden Montag ist: „Nicht hinfallen“.

Sportlich nicht mehr ganz so aktiv ist Jannik (18), der sich jetzt mehr aufs Klavierspielen konzentriert hat. Den Sieg will er sich aber dennoch wieder holen. Als besondere Motivation empfindet die 17-jährige Luise König die Teilnahme am Teamwettbewerb. Im vergangenen Jahr belegte sie zusammen mit der Mannschaft „Die Schönen und das Biest“ den zweiten Platz.

Bei dem jährliche Event gestaltet sich die Zeitmessung als sehr professionell. Ein Transponder und eine Lichtschranke sorgen für eine exakte Messung – bis auf die Millisekunde genau. Doch auch für Spaß und Abwechslung sei in diesem Jahr wieder gesorgt, so Lehrer Karsten Schwarze. Als Teil des Organisationsteams habe er in diesem Jahr gleich mehrfach einen T-Shirt-Lehrer-Tag eingeläutet, damit die Schüler auf die Veranstaltung aufmerksam werden und sich anmelden, trugen einige Lehrer die Shirts der Veranstaltung. Die Anmeldung sei in diesem Jahr etwas schleppender gewesen als in den Jahren davor. Dennoch sei er sich sicher: „Das wird auch in diesem Jahr wieder toll. So ein Event fördert die Identifikation mit der Schule enorm.“

300 Teilnehmer

Auch in diesem Jahr rechne man mit etwa 300 Teilnehmern. Die Besonderheit: Anlässlich des fünften Jubiläums fechten die Sieger der letzten Jahre einen Gesamtsieger aus.