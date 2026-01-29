Der andere Neujahrsempfang Treppensingen: Musik, wo man sie nicht vermutet
Die Biederitzer Kantorei ist bekannt, denn sie ist vielerorts zu erleben. Kantor Michael Scholl hat sich aber auf die Fahne geschrieben, dass man näher zu den Menschen und somit auch an ungewöhnlichen Orten singen will. Wie jetzt beim Treppensingen. Wo es noch hingehen soll.
29.01.2026, 06:15
Biederitz - Das war mal was anderes – so kann man es wohl sagen. Denn das im Biederitzer Rathaus laut im Treppenhaus gesungen wird, das kommt wohl nicht so häufig vor.