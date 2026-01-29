Der andere Neujahrsempfang Treppensingen: Musik, wo man sie nicht vermutet

Die Biederitzer Kantorei ist bekannt, denn sie ist vielerorts zu erleben. Kantor Michael Scholl hat sich aber auf die Fahne geschrieben, dass man näher zu den Menschen und somit auch an ungewöhnlichen Orten singen will. Wie jetzt beim Treppensingen. Wo es noch hingehen soll.