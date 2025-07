Die Wälder in Deutschland stehen unter großem Druck. Hitze und Wassermangel machen den Bäume zu schaffen. Mit welchen Problemen die Wälder in der Gemeinde zu kämpfen haben.

Bäume spielen eine wichtige Rolle für das Klima in der Gemeinde Möser.

Möser. - Möser ist nicht nur Heimat vieler Gärtnereien und Gärten, die dem Dorf den Namen „Gartenstadt“ einbrachte, sondern auch mit Zugängen zu großen Stücken Wald gesegnet. Die vergangenen Jahre haben den Waldgebieten bei der Gemeinde an der Elbe stark zugesetzt. Trockenzeiten mit wenig Regen, Schädlinge wie der Borkenkäfer und Schmarotzer machen den Bäumen und Sträuchern zu schaffen. Im Gespräch mit der Volksstimme spricht Förster Rainer Aumann vom Bundesforstamt in Möser über die Gefahr für den Wald und die Zukunftsaussichten für das Grün in der Gemeinde.