Burg - Echte Autofreunde, die wissen, was man aus einem Fahrzeug herausholen kann, dass es mehr als ein Hingucker ist, kommen am Sonntag, 30. Juli, ab 10 Uhr in Burg auf ihre Kosten. Das versprechen Roy Rybarsch und Michael Dümche. Die beiden Autofans haben mit Freunden und Familienangehörigen seit Januar viel Zeit investiert und ein weiteres großes Tuning-Treffen auf die Beine gestellt – ganz bewusst wieder einmal in Burg auf dem PSV-Sportplatz an der Koloniestraße. „Wir sind hier aufgewachsen, leben hier und wollen der Stadt und den Leuten etwas bieten.“ Und das scheint ihnen auch zu gelingen: „Für das Treffen gingen 650 Anmeldungen ein. Genau 333 wurden ausgewählt“, sagt Dümche. Exakt so viel, dass die Fahrzeuge optimal auf dem Platz verteilt werden und Besucher mit den Besitzern problemlos ins Gespräch kommen können. Immerhin werden die Teilnehmer nicht nur aus ganz Deutschland, sondern drei auch aus Tschechien erwartet, „worüber wir uns ganz besonders freuen“.