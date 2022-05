Turnier in Burg: Warmspielen für die Fußball-WM 2022 auf dem Kleinfeld

Jacob Zeuch vom Kinder- und Jugendforum Burg verteilt derzeit Ankündigungsplakate, die für eine Teilnahme und den Besuch des Turniers am 9. Juli an der Koloniestraße werden.

Burg - 32 Mannschaften, ein Großturnier, ein großer Spaß. Bevor die Nationalspieler bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im November in Katar antreten, vermittelt ein Kleinfeldturnier in Burg am 9. Juli so etwas wie ein WM-Gefühl. Organisiert wird das vom Kinder- und Jugendforum (KJFO) Burg. „Auch wir möchten verschiedene Mannschaften gegeneinander antreten lassen und viele Besucher mobilisieren“, sagt Jacob Zeuch.